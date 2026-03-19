15 уголовных дел: челябинские полицейские подвели двухдневные итоги операции «Высылка»

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта, ФедералПресс. В Челябинской области продолжаются проверки мест пребывания иностранных граждан. За два дня мероприятия «Высылка» сотрудниками полиции выявлено 345 правонарушений.

«За два дня задокументировано 31 преступление и 345 административных правонарушений в сфере миграции. Возбуждено 15 уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Принято 66 решений о выдворении (52 из них — с помещением в Центр временного содержания).

16 иностранцев высланы из страны, 136 ждут решения в Центре временного содержания иностранных граждан.

Закрыт въезд в РФ для 49 мигрантов.

«ФедералПресс» сообщал, что челябинские полицейские в первый день операции «Высылка» выявили 10 миграционных преступлений.