15 уголовных дел: челябинские полицейские подвели двухдневные итоги операции «Высылка»

«За два дня задокументировано 31 преступление и 345 административных правонарушений в сфере миграции. Возбуждено 15 уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Принято 66 решений о выдворении (52 из них — с помещением в Центр временного содержания).
16 иностранцев высланы из страны, 136 ждут решения в Центре временного содержания иностранных граждан.
Закрыт въезд в РФ для 49 мигрантов.
