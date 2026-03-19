В Омске начнутся богослужения в честь праздника Ураза-байрам

В пятницу, 20 марта, в омских мечетях в 7:30 начнутся праздничные богослужения в честь Ураза-байрама. Об этом сообщили в городской администрации. Это праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан.
По традиции в этот день мусульмане собираются в мечетях на обряд «Гает-намаз», который проходит ранним утром. После окончания молитвы все поздравляют друг друга, накрывают столы и приглашают на трапезу не только близких, но и соседей.
Всего Ураза-байрам длится три дня. Во время этого праздника также принято выплачивать милостыню нуждающимся, а также посещать могилы родственников. Он также открывает период до другого важного события — Курбан-байрама.