В Таганроге объявили о снятии угрозы атаки БПЛА ВСУ

Утром 19 марта в Таганроге объявили отбой беспилотной опасности. Угроза сохранялась примерно с полуночи до 6:28 утра. О снятии воздушной угрозы сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что после падения обломков БПЛА в одном из многоквартирных домов Таганрога оказалось повреждено остекление квартиры. Возгорания не было. Люди не пострадали. На месте задействовали оперативные службы.
Светлана Камбулова также сообщила о повреждении остекления и добавила, что утром специализированные службы должны провести повторное детальное обследование территории. Жильцам пострадавшей квартиры местные власти обещают оказать помощь в устранении последствий случившегося.
