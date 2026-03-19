Музей Новосибирска получил почти 6,9 млн на создание народной карты города

Музей Новосибирска выиграл грант почти 6,9 миллиона рублей на реализацию проекта «Знай своё место! Неформальная карта Новосибирска». В основе — не административные границы, а народная география. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.