Музей Новосибирска получил почти 6,9 млн на создание народной карты города

Музей Новосибирска выиграл грант почти 6,9 миллиона рублей на реализацию проекта «Знай своё место! Неформальная карта Новосибирска». В основе — не административные границы, а народная география. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Проект объединит архив устных историй, исследования с социологами и лаборатории с участием горожан. Появятся цифровая карта, уличные выставки и сувениры.
Цель — показать город глазами жителей, зафиксировать «живые» названия районов и связанные с ними воспоминания.
Участвовать смогут все желающие новосибирцы. В итоге планируют сформировать сообщество увлеченных историей горожан.