Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музей Новосибирска получил почти 6,9 млн на создание народной карты города

Проект «Знай своё место!» соберет неформальные названия районов — «Тихий центр», «Нахаловка», «Богдашка» — и истории местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Музей Новосибирска выиграл грант почти 6,9 миллиона рублей на реализацию проекта «Знай своё место! Неформальная карта Новосибирска». В основе — не административные границы, а народная география. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Проект объединит архив устных историй, исследования с социологами и лаборатории с участием горожан. Появятся цифровая карта, уличные выставки и сувениры.

Цель — показать город глазами жителей, зафиксировать «живые» названия районов и связанные с ними воспоминания.

Участвовать смогут все желающие новосибирцы. В итоге планируют сформировать сообщество увлеченных историей горожан.