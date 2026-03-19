114 миллионов долларов потратили на бабочек: милым насекомым мешала дорога

В Калифорнии потратили 114 миллионов долларов на строительство перехода для диких животных, который должен помочь, в том числе, бабочкам безопасно перелетать через шоссе. Проект до сих пор не завершен. Об этом пишет Daily Mail.
Крупнейший в мире мост для животных под названием Annenberg Wildlife Crossing возводят над десятиполосной трассой US 101. Инициативу в 2022 году поддержал губернатор Гэвин Ньюсом.
«Проект Annenberg Wildlife Crossing — это амбициозный проект. Он призван преодолеть разрыв между охраной природы и городским развитием», — сказал он.
По плану, переход будет использоваться разными животными — от насекомых до крупных хищников. Он должен соединить природные зоны и снизить количество аварий с участием животных.
Однако строительство уже затянулось. Изначально объект хотели сдать к концу 2025 года, однако теперь сроки перенесли на осень 2026-го. Стоимость проекта выросла с 93 до 114 миллионов долларов, а сам мост пока не соединен с землей и фактически не используется.
