Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

114 миллионов долларов потратили на бабочек: милым насекомым мешала дорога

В Калифорнии потратили 114 млн долларов, чтобы помочь бабочкам перелететь шоссе.

В Калифорнии потратили 114 миллионов долларов на строительство перехода для диких животных, который должен помочь, в том числе, бабочкам безопасно перелетать через шоссе. Проект до сих пор не завершен. Об этом пишет Daily Mail.

Крупнейший в мире мост для животных под названием Annenberg Wildlife Crossing возводят над десятиполосной трассой US 101. Инициативу в 2022 году поддержал губернатор Гэвин Ньюсом.

«Проект Annenberg Wildlife Crossing — это амбициозный проект. Он призван преодолеть разрыв между охраной природы и городским развитием», — сказал он.

По плану, переход будет использоваться разными животными — от насекомых до крупных хищников. Он должен соединить природные зоны и снизить количество аварий с участием животных.

Однако строительство уже затянулось. Изначально объект хотели сдать к концу 2025 года, однако теперь сроки перенесли на осень 2026-го. Стоимость проекта выросла с 93 до 114 миллионов долларов, а сам мост пока не соединен с землей и фактически не используется.

Не менее странные события недавно произошли в Германии. Там водитель пролил на трассу около 20 тысяч литров навоза, из-за чего движение оказалось парализовано. По данным Daily Star, цистерна получила повреждения, и содержимое разлилось по нескольким полосам дороги.