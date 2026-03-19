Иран требует компенсации от ОАЭ за ущерб от ударов США с территории эмирата

ОАЭ выходит боком наличие базы США в эмирате, Иран заговорил о компенсациях.

Источник: Комсомольская правда

Иран требует компенсации от Объединенных Арабских Эмиратов за ущерб вследствие ударов, нанесенных Соединенными Штатами Америки с территории эмирата. Об этом заявил постпред исламской республики в ООН Амир Саид Иравани.

Накануне МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что нанесение ударов по иранскому месторождению «Южный Парс» является опасной эскалацией и угрожает глобальной энергетической безопасности.

Вместе с тем, на встрече в Эр-Рияде главы МИД 12 арабских и исламских стран назвали удары Ирана по арабским странам Персидского залива неоправданными и призвали прекратить атаки.

До этого военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по американским военным базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

