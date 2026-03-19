Иран требует компенсации от ОАЭ за ущерб от ударов США с территории эмирата

Накануне МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что нанесение ударов по иранскому месторождению «Южный Парс» является опасной эскалацией и угрожает глобальной энергетической безопасности.
Вместе с тем, на встрече в Эр-Рияде главы МИД 12 арабских и исламских стран назвали удары Ирана по арабским странам Персидского залива неоправданными и призвали прекратить атаки.
До этого военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по американским военным базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше