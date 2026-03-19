Банда лжеюристов обманула 57 нижегородцев на 3 млн рублей

57 жителей Нижегородской области пострадали от банды лжеюристов. Мошенники выманили у них более трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Фигурантами дела о мошенничестве стали четыре местных жителя в возрасте от 26 до 34 лет. Они предлагали гражданам юридические услуги, а после оплаты либо оказывали их частично, либо вовсе не выполняли свои обязательства. В общей сложности с июня 2020 по февраль 2024 года потерпевшие заплатили аферистам 3 214 605 рублей.
В данный момент на имущество злоумышленников наложен арест для возмещения ущерба обманутым гражданам. Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
