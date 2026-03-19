Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банда лжеюристов обманула 57 нижегородцев на 3 млн рублей

Таким образом сообщники промышляли с июня 2020 по февраль 2024 года.

Источник: Живем в Нижнем

57 жителей Нижегородской области пострадали от банды лжеюристов. Мошенники выманили у них более трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фигурантами дела о мошенничестве стали четыре местных жителя в возрасте от 26 до 34 лет. Они предлагали гражданам юридические услуги, а после оплаты либо оказывали их частично, либо вовсе не выполняли свои обязательства. В общей сложности с июня 2020 по февраль 2024 года потерпевшие заплатили аферистам 3 214 605 рублей.

В данный момент на имущество злоумышленников наложен арест для возмещения ущерба обманутым гражданам. Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что нижегородка лишилась 2,5 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.