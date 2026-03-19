Приставы поставили рекорд по запретам на заграничные поездки

В прошлом году сотрудники ФССП вынесли 9,2 млн новых запретов. Это меньше, чем в 2024-м, когда показатель достигал 11,5 млн. Рекордное число ограничений было зафиксировано в 2023 году (16,4 млн), после чего правила изменились: теперь меры действуют бессрочно, до полного погашения долга или закрытия дела.