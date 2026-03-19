Собянин рассказал, какие объекты ВДНХ отреставрируют в ближайшее время

ВДНХ продолжает оставаться крупнейшей реставрационной площадкой Москвы, за последние несколько лет здесь привели в порядок 42 объекта культурного наследия, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«В 2025-м в обновлённом павильоне № 67 “Советская печать” открылись иммерсивные мультимедийные выставки “За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи” и “Быть Ван Гогом”», — написал он в своём канале в мессенджере Max.
Мэр отметил, что в обновленном павильоне № 6 «Химия» должен появиться выставочно-торговый центр Абхазии, посетив который можно будет ознакомиться с национальной кухней, танцами и традициями этой республики.
В павильоне № 35 «Главтабак», в котором была проведена сложнейшая реставрация, обустроили пространство, посвященное чайной культуре. В этом месте открылся клуб, в котором чаепитие превратилось из обычного употребления напитка в особый ритуал, объединяющий традиции, вкусы и людей.
Кроме того, Собянин рассказал о планах по завершению на ВДНХ реставрации таких объектов культурного наследия федерального значения, как главный фасад ресторана «Золотой колос» (строение № 284), кафе «Лето» (строение № 518, бывшая «Чайная»), а также павильонов № 62 «Охрана природы» и № 64 «Оптика».
Напомним, в январе прошлого года мэр Москвы проинформировал об утверждении стратегии развития ВДНХ до 2030 года. Глава города отметил, что выставка стала центром отдыха, культуры, инноваций и туризма.
В начале января 2026 года Сергей Собянин сообщил, что за прошлый год на ВДНХ проведено более 1600 мероприятий. Мэр уточнил, что число посетителей главной выставки страны за этот период составило более 28 миллионов человек.