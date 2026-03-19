В Волжском маршрутка сбила школьника на пешеходном переходе

Два ДТП с участием маршрутных такси произошли 18 марта в Волжском Волгоградской области. В одном из них пострадала женщина-пассажир, в другом — 10-летний пешеход. В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили подробности аварий.
В 8.30 на проспекте Ленина 43-летнему водителю «Пежо Боксер» пришлось применить экстренное торможение. В итоге в салоне упала пассажирка, которой вызвали «скорую». С ранениями пострадавшую увезли в больницу.
Еще одно ДТП случилось днем на улице Карбышева. Напротив здания № 127А «Газель» сбила школьника. 59-летний водитель из-за припаркованных машин не увидел выбежавшего на дорогу ребенка. 10-мальчик не посмотрел по сторонам и выскочил на пешеходный переход. В результате аварии несовершеннолетний пешеход попал в больницу.