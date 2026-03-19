Труд на глубине. Фильм о шахтерах Прикамья — в финале «Неизвестной России»

О том, как работают шахтёры Прикамья сегодня, расскажет фильм, который снял режиссёр из города Березники Владимир Шерстобитов.
Фильм «Шахта: работа на глубине 400 метров» о горняках Усольского калийного комбината стал финалистом Международного фестиваля «Неизвестная Россия», его представят на фестивале документального кино «Неизвестная Россия» в Москве.
Это документальный фильм, который снимался в городе Березники. Он включён в шорт-лист в номинации «Производственно-технологическое кино». В этой номинации номинации представлены фильмы, демонстрирующие промышленную мощь, технологические достижения и современное производство России.
Фильм снят в 2025-м году, когда отмечалось 100-летие открытия Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Главные герои 50-минутной картины — сотрудники Усольского калийного комбината, люди шахтёрских профессий, которые каждую смену работают в уникальных и нестандартных условиях — это труд без прикрас, который закаляет характер и «высвечивает» силу рабочей профессии, это современные технологии и сюжеты, которые уже становятся историей, которую можно будет посмотреть снова и снова,
О любви к ремеслу.
Фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» пройдёт с 19 по 26 марта в столице России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сегодня этот кинофестиваль — крупнейшее событие в области документального кино в нашей стране. В этом году он пройдёт в третий раз. Всего на фестиваль было подано более 700 заявок в 7 номинациях.
Организаторы фестиваля «Неизвестная Россия» своей миссией выбрали поддержку молодых авторов. Владимир Шерстобитов, уже получивший награды за работы в области документального кино, выводит пермскую документалистику на более высокий уровень. Призёры и победители фестиваля получают возможность показать свой фильм на федеральных каналах. Итоги фестиваля будут объявлены 26 марта в Москве.
Документальный фильм, созданный «Горнорудной компанией» и «Усольским калийным комбинатом» — это рассказ о любви к ремеслу, ценности горного дела и нерушимом шахтерском братстве. Включение картины в программу престижного фестиваля — это признание значимости труда рабочих, возможность показать широкой публике современное производство и жизнь людей, выбравших непростые, но интересные и важные профессии.