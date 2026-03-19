Ущерб, нанесенный региону сайгаками, оценит волгоградский экосовет

Заседание экосовета при облдуме прошло накануне в Волгограде. Участники обсуждали две стороны одной проблемы — сохранения сайгаков и тот урон, который они наносят аграриям региона.
Эти краснокнижные животные, несомненно, нуждаются в защите, нельзя допустить, чтобы кочующая степная антилопа, которая пережила времена мамонтов и ледниковый период, исчезла с лица Земли. В то же время сайгаки, относящиеся к волго-уральской популяции, наносят урон аграриям региона.
Жалобы поступают от сельхозпроизводителей Быковского и Николаевского, Ленинского и Старополтавского, Среднеахтубинского и Палласовского районов. На территории последнего ситуация наиболее сложная — массовый заход реликтовых антилоп причинил местным хозяйствам значительный экономический ущерб.
Между тем, по наблюдениям ученых, у мигрирующих сайгаков наметилась тенденция к оседлости на территории волгоградского региона. Они переселяются из Казахстана, где стали регулировать численность этих животных, количество которых в республике значительно увеличилось.
Участники экосовета приняли решение организовать мониторинг состояния волго-уральской популяции сайгака и выразили готовность принять участие в этих мероприятиях.
