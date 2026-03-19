МВД показало, как отряд спецназа «Рысь» и «Торнадо» задержали четырех минчан

МВД сообщило о задержании четырех минчан за осквернение памяти героев Великой Отечественной войны.
В телеграм-канале ведомства показали видео, как оперативники управления ГУБОПиК по Минской области при силовой поддержке бойцов отрядов спецназначения «Рысь» и «Торнадо» внутренних войск МВД задержали участников и лидеров группы приверженцев анархических взглядов.
Правоохранители установили, что четверо минчан в возрасте от 20 до 28 лет на территории архитектурно-скульптурного комплекса «Минск — город-герой» неоднократно совершали надругательство над символами Победы и жертвами Великой Отечественной войны, действуя с исключительным цинизмом. Фигуранты плевали на монумент, нецензурно выражались в адрес ветеранов, высказывали неприемлемые комментарии, отрицая геноцид белорусского народа и подвиги героев.
— Происходящее фигуранты снимали на видео, ролики размещали в социальных сетях, — сообщили в пресс-службе.
В МВД отметили, что задержанные — анархисты и активные участники субкультурной группировки «антифа», один из них также является приверженцем «военного джихада». При обысках дома у минчан обнаружили и изъяли холодное оружие, одежду и предметы с анархической и нацистской символикой, сигнальный пистолет, оргтехнику.
Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.
