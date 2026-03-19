Жители Зеленограда ежемесячно передают гуманитарную помощь в зону СВО

В районе Старое Крюково Зеленограда продолжается масштабная поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С осени 2022 года местные ветераны и активные жители старшего поколения передали более двух тонн гуманитарной помощи.
Посылки отправляют регулярно — каждый месяц бойцам доставляют продукты, средства гигиены, теплую одежду и другие необходимые вещи. Часть помощи формируется по индивидуальным запросам военных. Также внимание уделяют госпиталям, где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие.
Значительную часть отправлений активисты изготавливают самостоятельно. Речь идет о маскировочных костюмах, нашлемниках и гигиенических наборах — всего за это время на передовую передано свыше тысячи таких изделий. Например, одна из жительниц района связала более ста пар теплых носков. Зинаида Павлова, председатель районного совета ветеранов, рассказала, что к праздникам для военных готовят сладкие наборы, а вместе со школьниками пишут письма и открытки со словами поддержки.
Если в начале инициативы в сборе помощи участвовали около 40 человек, то сейчас к движению присоединились уже порядка 200 жителей. Организаторы отмечают, что стать участником может любой желающий — пункты приема вещей работают по нескольким адресам в районе.
Ранее в районе Зюзино на юго-западе Москвы состоялась благотворительная инициатива, посвящённая поддержке животных, которые находятся рядом с российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции.