Экспериментальные светофоры появились в Минске

«В экспериментальных целях на ряде регулируемых перекрестков города желтый сигнал светофора дополняется бело-лунным сигналом, отражающим вид конфликта, а именно пересечение направления движения водителя с направлениями движения пешеходов, велосипедистов, автомобилей или трамваев», — пояснили в ГАИ столицы.
Там также отметили, что мигание бело-лунного сигнала напоминает водителям, что нужно предоставить преимущество пешеходам или транспорту при повороте.
Новые светофоры такого типа установлены на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского, а также проспекта Дзержинского и улицы Гурского, проспекта Независимости и улицы Острошицкой.
Дорожная милиция призвала водителей внимательно следить за сигналами светофоров в этих местах, чтобы избежать ДТП.