Меры поддержки соотечественников закрепят в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин внес в Законодательное Собрание проект закона «Об отдельных вопросах поддержки соотечественников за рубежом». Документ опубликован на сайте ЗСНО.
Документ устанавливает правовые основы для оказания методической, организационной и правовой помощи русским сообществам за границей. Ключевыми направлениями станут поддержка русского языка, сохранение культурного наследия и содействие в получении образования в нижегородских вузах. Кроме того, закон позволит муниципалитетам региона официально участвовать в международном сотрудничестве и развивать побратимские связи.
Как пояснила министр международных связей Ольга Гусева, принятие закона придаст системный статус работе, которая ведется в регионе с 2018 года. Реализация инициативы не потребует дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться в рамках текущего финансирования международных программ. Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на заседание 26 марта.
