Приморцы планируют построить сцену за счет ТОС

Как рассказали местные жители, благодаря конкурсу грантов территориального общественного самоуправления (ТОС) здесь уже появились важные элементы благоустройства. Сейчас у них новая масштабная цель. Активисты ТОС «Живи, село родное» планируют строительство концертной площадки «Надежда».
Проект предусматривает создание сцены, озеленение и комплексное благоустройство территории. Главная идея — сделать пространство, которое будет работать круглый год.
«Мы хотим, чтобы сцена работала круглый год. Тогда и приезжие коллективы, и наши самодеятельные артисты смогут выступать без оглядки на дождь или ветер. Это место станет сердцем села, где будут собираться и дети, и молодёжь, и старшее поколение», — рассказала жительница Гродеково Ольга Ничичина.
При этом у жителей поселка есть успешный опыт. Так, ранее по инициативе сельчан было проведено уличное освещение вокруг памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, который помогает сохранить историческую память. Благодаря инициативному бюджетированию и программе «1000 дворов» в селе появились детская и спортивная площадки.
В региональном правительстве отметили, что интерес к ТОСам стремительно растет. Если в 2019 году в регионе было всего 50 таких объединений, то к концу прошлого года их число достигло 941. Это говорит о том, что всё больше людей готовы брать ответственность за развитие своих населённых пунктов.
Отметим, что в этом году на благоустройство общественных и придомовых пространств в регионе предусмотрена рекордная сумма 4 миллиарда рублей. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также программ «1000 дворов», «Дальневосточные дворы», всероссийского конкурса благоустройства и других инициатив, включая «Твой проект» и «Молодёжный бюджет».