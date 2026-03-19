В Новосибирске опровергли планы восстановления неоновой вывески

В Новосибирске разгорелся спор вокруг судьбы самой большой сохранившейся советской неоновой вывески «При запахе газа звоните 04», расположенной на доме № 7 по улице Блюхера. Ранее в СМИ появилась информация, что конструкцию планируют демонтировать для реставрации, используя ремонт крыши пятиэтажки как возможность сохранить каркас. Директор компании «Визуальность» Любим Любаев, известный восстановлением советских вывесок, якобы должен был заняться этим проектом.
Однако сам Любаев категорически опроверг такие заявления. «Совсем уже там очумели такое писать. Я НЕ собираюсь ее восстанавливать! Я переживаю, что ее снесут и сдадут на металлолом! (а так и хотят сделать)», — заявил он.
По словам Любаева, уникальная конструкция, достигающая 10 метров в длину и около пяти в высоту, находится под угрозой уничтожения. Ранее он пояснял, что для сохранения вывески необходимо договориться с жильцами и подрядчиком, ведущим ремонт кровли. Однако теперь стало ясно, что речь идёт не о восстановлении, а о попытке спасти исторический объект от полной утраты.