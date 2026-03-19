В Россельхознадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо

Специалисты Россельхознадзора поделились важными советами о том, как правильно выбирать мясо на рынках. Они призвали покупателей быть бдительными и внимательными при покупке этого продукта.
Приобретайте мясо только в официальных торговых точках: на рынках, в супермаркетах, специализированных магазинах и павильонах. Продажа мяса в неположенных местах, например, с рук вдоль дорог или во дворах, запрещена и может представлять опасность для здоровья.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что на мясе или его отрубах обязательно должно быть овальное ветеринарное клеймо. Это клеймо подтверждает, что продукция прошла полный ветеринарный контроль и соответствует установленным стандартам безопасности.
При выборе мяса обратите внимание на следующие характеристики:
— Цвет мяса должен быть равномерным и характерным для конкретного вида. Например, говядина обычно имеет насыщенно-красный цвет, а свинина — розовато-красный.
— Поверхность мяса должна быть сухой или слегка влажной, но ни в коем случае не липкой.
— Запах мяса должен быть свежим, без посторонних или гнилостных оттенков.
— Консистенция мяса должна быть упругой. При надавливании на мясо ямка должна быстро восстанавливаться.
Убедитесь, что мясо хранится в холодильнике при правильной температуре. Охлаждённое мясо должно храниться при температуре 0±4 °C, а замороженное — не выше −8 °C.
Соблюдение этих простых правил поможет вам и вашим близким избежать рисков, связанных с употреблением некачественного мяса, приводит рекомендации специалистов ведомства «Башинформ».
