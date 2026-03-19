Почти половина калининградцев признали себя интернет-зависимыми, но цифровой детокс устраивают лишь 43%

SuperJob опросил экономически активных жителей Калининградской области и выяснил, как они оценивают свою зависимость от гаджетов и интернета. 16% респондентов уверенно заявили, что страдают digital-зависимостью, ещё 33% скорее согласны с этим утверждением. Таким образом, 49% калининградцев в той или иной степени признают себя зависимыми от цифровых устройств. Противоположной точки зрения придерживается 51%: 35% скорее не согласны, а 16% категорически отвергают такую возможность.
Чаще других на зависимость жалуется молодёжь до 35 лет (52%). Среди опрошенных старше 45 лет таких 39%. Женщины признаются в зависимости несколько чаще мужчин. Респонденты с высшим образованием чувствуют себя зависимыми заметно чаще, чем те, у кого среднее профессиональное.
43% калининградцев так или иначе устраивают себе разгрузку от гаджетов. 17% делают это ежедневно — например, ставят ночной режим или принципиально не пользуются интернетом на работе. 9% отдыхают от цифры несколько раз в неделю, 11% — несколько раз в месяц, 4% — несколько раз в год, ещё 2% — раз в несколько лет.
Однако большинство (57%) по-прежнему никак не ограничивают себя в использовании цифровых устройств. Любопытно, что люди с высшим образованием чаще признают себя зависимыми, но при этом отказываются от гаджетов реже, чем опрошенные со средним специальным. Старшее поколение (45+) реже называет себя зависимым и реже практикует цифровой детокс.