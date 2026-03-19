Сильная магнитная буря ожидается вечером в четверг

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Самая сильная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле вечером в четверг, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По прогнозам ученых, буря, которая начнется 19 марта, может стать самой мощной с середины января, когда фиксировались возмущения уровня G4.
Причиной текущего геомагнитного события стало сочетание нескольких факторов, включая серию выбросов плазмы на Солнце, зафиксированных в начале недели. Дополнительное влияние оказывают корональные дыры, сформировавшиеся на стороне звезды, обращенной к Земле.
За последние сутки прогнозы неоднократно пересматривались в сторону усиления.
«На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около 6 суток — до вторника будущей недели (24 марта)», — говорится в сообщении.
Точный график бурь при таком сложном сценарии предсказать трудно, однако специалисты допускают, что часть пиков придется на вечерние и ночные часы.
По данным ученых, это создает условия для наблюдения полярных сияний, которые при такой интенсивности могут опускаться до широт 50−55 градусов. Первая возможность увидеть их ожидается уже в ночь с четверга на пятницу.
Предвестниками геомагнитной активности станут рост плотности и скорости солнечного ветра, указывающие на приближение первого выброса.