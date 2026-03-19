Экс-глава Знаменского поселения Омской области попал под суд

Знаменский районный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры к бывшему главе Знаменского сельского поселения и его супруге. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, чиновника уличили в коррупционных нарушениях.
Установлено, что с января 2021 по апрель 2023 года глава поселения, занимая муниципальную должность, сдавал в аренду собственное нежилое помещение в селе Знаменское. Чтобы скрыть доход, договор с арендатором не заключался, а деньги передавались в обход официальных процедур. Общая сумма незаконно полученных средств составила 280 тысяч рублей.
Кроме того, в справках о доходах за 2021−2023 годы чиновник не отразил либо указал недостоверно эти поступления, а также ряд других выплат — включая доходы супруги от вкладов и социальные выплаты.
Нарушения выявило управление по профилактике коррупционных правонарушений. Однако к моменту проверки Совет депутатов уже успел отправить главу в отставку по собственному желанию — в марте 2025 года.
Суд счел это недостаточным и обязал изменить формулировку увольнения на «удаление в отставку в связи с утратой доверия». Кроме того, с бывшего главы и его жены солидарно взыскали в доход государства 280 тысяч рублей, полученных с нарушением антикоррупционного законодательства.
