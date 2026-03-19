Золотодобытчики заплатили миллион за загрязнение реки в Красноярском крае

Добыча золота обернулась экологическим уроном для реки Удерей.

Прокуратура выявила грубые нарушения в работе ООО «Альфа» при разработке россыпного месторождения. Добыча золота обернулась экологическим уроном для реки Удерей в Красноярском крае.

Проверка совместно со специалистами минэкологии показала: из отстойника предприятия в реку поступали загрязнённые сточные воды. Лабораторные исследования зафиксировали превышение содержания взвешенных веществ почти в 10 раз выше допустимой нормы.

Кроме того, компания работала с отступлением от согласованных с Росрыболовством условий, чем нарушила правила охраны среды обитания водных биоресурсов.

После вмешательства прокуратуры золотодобытчики перечислили в федеральный бюджет более 1 миллиона рублей в счёт возмещения ущерба водному объекту.

Компанию также оштрафовали на 180 тысяч рублей по двум статьям: за нарушение правил охраны водных объектов и за отсутствие постановки на госучёт объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее мы сообщали, что две компании в Красноярском крае выплатят 6 млн рублей за загрязнение почвы.