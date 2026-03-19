Новосибирские врачи срочно прооперировали студента после плановой ФЛГ

18-летний студент попал на операционный стол в тот же день, когда проходил обычную флюорографию в поликлинике. Врачи обнаружили у него пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое грозит спадением легкого. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.
Молодой человек пришел на ежегодный профилактический осмотр в Городскую клиническую поликлинику N 16. На снимке, сделанном на современном флюорографе, врач-рентгенолог заметила отсутствие легочного рисунка на верхушке правого легкого. Пациента сразу осмотрел терапевт — выяснилось, что последние четыре дня студента беспокоили колющие боли в груди справа, но он не придал им значения и обратился в поликлинику только ради медосмотра.
Уже через полчаса молодого человека госпитализировали в областную больницу. В тот же вечер торакальный хирург провел операцию и устранил пневмоторакс. От первого приема до хирургического вмешательства прошло меньше трех часов.