Новосибирские врачи срочно прооперировали студента после плановой ФЛГ

Молодой человек пришел на ежегодный профилактический осмотр в Городскую клиническую поликлинику N 16. На снимке, сделанном на современном флюорографе, врач-рентгенолог заметила отсутствие легочного рисунка на верхушке правого легкого. Пациента сразу осмотрел терапевт — выяснилось, что последние четыре дня студента беспокоили колющие боли в груди справа, но он не придал им значения и обратился в поликлинику только ради медосмотра.