В Красноярском крае с начала года выявлено 40 опасных точек общепита

Специалисты регионального Россельхознадзора с начала 2026 года выявили в Красноярском крае 40 точек общепита, использующих продукцию неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что на территории края у 26 предприятий быстрого питания ветеринарные сопроводительные документы есть только на часть поступающей животноводческой продукции, которая используется для приготовления готовых блюд. У 14 предприятий ветеринарные сопроводительные документы отсутствуют на всю продукцию животного происхождения. Таким образом, для приготовления блюд в кафе, столовых и точках доставки используется продукция неизвестного происхождения, а значит ее качество и безопасность не подтверждены», — уточнили в краевом Россельхознадзоре.
В список нарушителей попали: кафе «Бургерс» и доставка еды «Вкусная точка» из Минусинска; кафе «Уют» (на 51 км трассы Ачинск — Ужур — Троицкое), кафе «Высота вкуса», кафе «Пицца Италии», павильон «Чебуречная», столовая из Назарова и Назаровского муниципального округа; кафе «Кемчуг» из Емельяновского муниципального округа.
Предпринимателям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.
