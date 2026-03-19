Закон о помощи малоимущим нижегородцам через соцконтракты внесён в ЗСНО

Губернатор внес в ЗСНО законопроект, который заменяет старые пособия на выплаты до 350 тысяч рублей и вводит особые льготы для ветеранов СВО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение в Законодательное Собрание проект закона «О государственной социальной помощи на основании социального контракта». Документ опубликован на сайте регионального парламента. Проект призван заменить систему адресной помощи, действовавшую с 2004 года, на более современные механизмы поддержки малоимущих граждан.

Новый закон предусматривает выплаты по нескольким направлениям: до 350 тысяч рублей на открытие своего дела и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства. Также предусмотрены ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для тех, кто ищет работу или оказался в трудной жизненной ситуации. При этом 14 действующих законов и положений будут признаны утратившими силу, однако получатели старых пособий продолжат их забирать до конца назначенного срока.

Особое внимание в законопроекте уделено участникам специальной военной операции. Ветераны боевых действий смогут заключать соцконтракт на развитие бизнеса без учета среднедушевого дохода семьи. Кроме того, для семей с детьми, многодетных и участников СВО устанавливается приоритетный порядок заключения социальных контрактов.

Ранее сообщалось, что меры поддержки соотечественников закрепят в Нижегородской области.