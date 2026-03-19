Жительницу Красноярска осудили за серию краж золота и продуктов

Суд в Красноярске вынес приговор в отношении ранее судимой жительницы краевого центра. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, 40-летнюю женщину признали виновной в совершении серии краж. С августа по декабрь 2024 года она похищала в торговых точках ювелирные украшения и продукты. Золото злоумышленница продавала случайным прохожим на улицах города. В общей сложности ей удалось совершить 30 эпизодов краж, сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей. Правоохранители вышли на след благодаря современным технологиям: на местах преступлений обнаружили отпечатки пальцев, а записи камер видеонаблюдения запечатлели все «подвиги». После задержания женщина пояснила, что после освобождения из мест лишения свободы нигде не работала и испытывала финансовые проблемы. Суд приговорил злоумышленницу к 4,5 годам лишения свободы, а также взыскал 1,8 миллиона рублей в пользу потерпевших.