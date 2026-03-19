Фанпарк «Бобровый лог» дарит безлимитные ски-пассы всем призерам Паралимпиады 2026 года и их личным тренерам!

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Милане и Кортина-д’Ампеццо завершились XIV зимние Паралимпийские Игры, ставшие для России историческим событием. Впервые за 12 лет команда российских спортсменов выступила под национальным флагом, с гимном страны и достигла триумфа: в активе россиян 12 медалей, восемь из которых — золотые. И это при том, что на Игры смогли приехать всего шесть российских параатлетов, в том числе и красноярец Алексей Бугаев.
Яркая победа красноярского спортсмена Алексея Бугаева, завоевавшего золото на Паралимпийских играх, вдохновила Фанпарк на особую инициативу в поддержку отечественного спорта. Его успех в очередной раз напомнил: за каждой победой стоит упорный труд на родных склонах!
Все призеры Олимпийских и Паралимпийских игр прошлых лет, которые родились в регионе или представляли Красноярский край, а также их тренеры получат право на бесплатные пожизненные безлимитные годовые абонементы на пользование канатными дорогами, что позволит в зимнем сезоне кататься на склонах Фанпарка, а в летнем сезоне совершать прогулки по оборудованным тропам до смотровых площадок национального парка «Красноярские Столбы».
«Мы гордимся нашими спортсменами, которые прославляют нашу страну на международной арене. “Бобровый лог” всегда был и остаётся местом, где рождаются победы. Для нас большая честь поддерживать героев спорта и дарить им возможность в любое время возвращаться на склоны, которые помнят их первые спуски. Мы рады встречать в Фанпарке всех, кто защищал честь страны, независимо от дисциплины. Каждый призер — легенда, и мы хотим, чтобы спортсмены знали: их победы нас вдохновляют! Также хотим отметить колоссальный вклад тренеров наших спортсменов, поэтому мы подготовили безлимитные ски-пассы не только для чемпионов, но и для их наставников», — отметил первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин.
Этот шаг Фанпарка — знак благодарности выдающимся спортсменам и подтверждение статуса «Бобрового лога» как неотъемлемой части спортивного ландшафта Красноярского края. Комплекс на протяжении многих лет последовательно поддерживает развитие спорта: здесь тренировалось не одно поколение чемпионов, на постоянной основе занимаются ученики спортивных школ Красноярска, регулярно проходят чемпионаты и Кубки России по горнолыжному спорту и сноуборду.
Инициатива приурочена к 20-летию Фанпарка, которое «Бобровый лог» встречает новыми достижениями и проектами. Комплекс продолжает активно развивать спортивную инфраструктуру, подтверждая статус одного из ведущих центров горнолыжного спорта и туризма в Сибири.