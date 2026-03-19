Воронежских бизнесменов предупредили о крупных штрафах за опоздание с отчетностью по утилизации

Воронежские предприниматели рискуют получить внушительные штрафы, если не сдадут вовремя отчетность в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом в среду, 18 марта, предупредили в пресс-службе межрегионального Управления Росприроднадзора.
В ведомстве напомнили, что с этого года подача документов с ошибками, опозданием или их отсутствие квалифицируются как административное правонарушение. Соответствующие изменения были внесены в КоАП РФ.
Так, согласно обновленной статье 8.5.1 КоАП РФ, ответственность теперь наступает за нарушение требований по подаче отчетности о массе произведенных или ввезенных товаров и упаковки, а также об утилизации отходов. Кроме того, поправки коснулись статьи 8.41.1 Кодекса: теперь административные меры могут применяться не только к производителям и импортерам, но и к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются утилизацией отходов.
Чтобы избежать санкций, бизнесменам необходимо уложиться в жесткие сроки. Отчетность и уплату экологического сбора необходимо произвести до 15 апреля. Крайним сроком подачи документов и внесения платежа считается 14 апреля, 23:59.
— Предоставление документации после этой даты может повлечь за собой административное наказание. Штрафы за невыполнение обязательств по РОП могут быть весьма значительными, поэтому крайне важно своевременно подавать полные и достоверные отчеты, а также в полном объеме оплачивать сборы, — подчеркнули в пресс-службе Управления Росприроднадзора.