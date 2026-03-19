Десять лет назад в аэропорту Ростова произошло крушение самолета Boeing-737

19 марта 2026 года в Ростовской области вспоминают крушение самолета авиакомпании FlyDubai. С момента трагедии, унесшей жизни 62 человеек, прошло десять лет.
Напомним, борт с задержкой вылетел в Ростов-на-Дону вечером 18 марта 2016 года. Прибытие планировалось около двух часов ночи, но из-за штормового ветра лайнер не мог приземлиться.
Самолет некоторое время находился над Зерноградом, Багаевской, Шахтами и Новочеркасском, а в 3:29 начал повторную посадку. Именно тогда Boeing-737 ушел в пике и на большой скорости врезался во взлетно-посадочную полосу.
При крушении погибли 55 пассажиров и семь членов экипажа. Спустя год на месте катастрофы был установлен памятник.
