Десять лет назад в аэропорту Ростова произошло крушение самолета Boeing-737

Жители Дона вспоминают погибших при крушении авиалайнера в аэропорту Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

19 марта 2026 года в Ростовской области вспоминают крушение самолета авиакомпании FlyDubai. С момента трагедии, унесшей жизни 62 человеек, прошло десять лет.

Напомним, борт с задержкой вылетел в Ростов-на-Дону вечером 18 марта 2016 года. Прибытие планировалось около двух часов ночи, но из-за штормового ветра лайнер не мог приземлиться.

Самолет некоторое время находился над Зерноградом, Багаевской, Шахтами и Новочеркасском, а в 3:29 начал повторную посадку. Именно тогда Boeing-737 ушел в пике и на большой скорости врезался во взлетно-посадочную полосу.

При крушении погибли 55 пассажиров и семь членов экипажа. Спустя год на месте катастрофы был установлен памятник.

