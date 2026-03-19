Названы сроки перекрытия дороги возле Фрунзенского моста

В четверг, 19 марта 2026 года, в городской администрации анонсировали новый этап перекрытия участка дороги по улице Госпитальной, неподалеку от Фрунзенского моста. Обозначено, что проезд окажется временно недоступным с 21 часа пятницы, 27 марта, до 6 часов утра понедельника, 30 марта.
«Ограничения будут действовать на участке с заезда на улицу Госпитальную с Фрунзенского моста со стороны ул. 10 лет Октября — от административного здания по ул. Булатова, 105/1, до съезда с виадука в створе улицы Госпитальной в сторону Фрунзенского моста», — поясняется в публикации.
В мэрии предлагают автомобилистам альтернативы для объезда: по улицам Гусарова, Чернышевского, Герцена, «через поперечные улицы Октябрьскую и Яковлева», выезд на Фрунзенский мост.
Также омичей предупредили об изменении работы «местных» светофоров на период действия перекрытия.
Напомним, участки улицы Госпитальной периодически перекрывают с февраля 2026 года, что связано с необходимостью формирования новой «нитки» канализационной системы в этом районе.