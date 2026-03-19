В Ленинском округе Омска появятся два благоустроенных общественных пространства

В Омске подвели итоги второго этапа конкурсного отбора инициативных проектов. В Ленинском округе реализуют два проекта благоустройства, решение принимала комиссия с учётом установленных критериев и результатов голосования жителей. Об этом сообщили в администрации Омска.
Победителем первого этапа стал проект «Атмосфера уюта», который предусматривает обновление территории вдоль Иртышской набережной у дома № 39. Планируется озеленение, восстановление дорожек и создание новых пешеходных маршрутов.
Второй этап стал возможен за счёт экономии средств после проверки документации. Дополнительную поддержку получил проект «Дружный островок» — он предполагает создание детской спортивно-игровой площадки во дворах на улицах Полторацкого и Демьяна Бедного.
Реализация проектов начнётся весной, общий объём финансирования превысит 10 млн рублей. Всего в 2026 году в Омске планируют реализовать 13 инициативных проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия».