В Ленинском округе Омска появятся два благоустроенных общественных пространства

Проекты выбрали по итогам конкурсного отбора и народного голосования.

Источник: Om1 Омск

В Омске подвели итоги второго этапа конкурсного отбора инициативных проектов. В Ленинском округе реализуют два проекта благоустройства, решение принимала комиссия с учётом установленных критериев и результатов голосования жителей. Об этом сообщили в администрации Омска.

Победителем первого этапа стал проект «Атмосфера уюта», который предусматривает обновление территории вдоль Иртышской набережной у дома № 39. Планируется озеленение, восстановление дорожек и создание новых пешеходных маршрутов.

Второй этап стал возможен за счёт экономии средств после проверки документации. Дополнительную поддержку получил проект «Дружный островок» — он предполагает создание детской спортивно-игровой площадки во дворах на улицах Полторацкого и Демьяна Бедного.

Реализация проектов начнётся весной, общий объём финансирования превысит 10 млн рублей. Всего в 2026 году в Омске планируют реализовать 13 инициативных проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше