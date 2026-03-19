Сапко отчитался о работе за 2025 год на встрече с губернатором Пермского края

18 марта в Пермском крае прошла рабочая встреча губернатора Дмитрия Махонина с уполномоченным по правам человека Игорем Сапко. Омбудсмен представил ежегодный отчет о своей деятельности за 2025 год.
В ходе доклада Сапко рассказал, что институт уполномоченного продолжает заниматься широким кругом социальных вопросов. Основное внимание уделяется поддержке уязвимых категорий граждан — пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, а также многодетных и молодых семей. Отдельное направление — помощь участникам специальной военной операции и их родственникам.
За прошлый год в адрес омбудсмена поступило более 5 тысяч обращений. В большинстве случаев — около 87% — права заявителей удалось восстановить. Остальным обратившимся предоставили бесплатную юридическую помощь. Чаще всего жители региона поднимают вопросы, связанные с социальными правами: это жилье, медицинская помощь и социальное обеспечение. При этом, по словам Сапко, количество нарушений жилищных прав за последние годы заметно сократилось.
Значительная часть обращений — более трети — в 2025 году касалась поддержки участников СВО и их семей. Это направление остается одним из ключевых в работе аппарата. Также омбудсмен отметил открытость своей деятельности. В течение года было проведено десятки выездных и онлайн-приемов, а также организованы горячие линии для жителей разных муниципалитетов.