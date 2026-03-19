В Казахстане назвали сроки появления интернета в самолетах

«В данном направлении работа ведется совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Воздушные суда, поставка которых планируется в этом году, — это Dreamliner 787, предполагается, что они в первую очередь будут оснащены интернетом на борту, соответствующая работа уже ведется. С учетом этого могу предположить, что это произойдет к концу 2026 года или в начале 2027 года», — озвучил вице-министр.