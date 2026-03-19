АТОР: Турецкие отели начали предлагать скидки россиянам до 50 процентов

Некоторые турецкие отели начали предлагать россиянам скидки до 50 процентов, однако такие предложения не носят массового характера. Об этом в четверг, 19 марта, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Глава туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов отметил, что в феврале традиционно завершается период высоких скидок по акции раннего бронирования. В марте они также сохраняются, однако, как правило, в меньшем объеме.
По его словам, сейчас отдельные отели в Турции продолжают предоставлять значительные скидки, однако такие предложения носят точечный характер.
— Но я считаю, что в текущих условиях это сейчас надо делать массово, — подчеркнул Рубцов.
В АТОР добавили, что на фоне сокращения объемов въезда из Европы освободившиеся места в турецких гостиницах будут переориентированы на российский рынок. Это, в свою очередь, дает местным отельерам возможность привлечь более массовый поток туристов из России по доступным ценам.
Тем временем 18 марта в московский аэропорт Шереметьево прилетел первый пассажирский самолет из Дохи после восстановления регулярного авиасообщения с Катаром.
13 марта СМИ писали, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке порядка 300 туристов из России не могли вернуться на родину из Катара: их рейсы постоянно отменяли. В тот же день в посольстве России в Катаре рассказали журналистам, что дипломаты ведут переговоры с Qatar Airways для организации рейса в Москву.