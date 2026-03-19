Каждый восьмой омский студент — иностранец

Наибольшее число иностранных студентов учится в Омском техническом университете (780 человек), государственном университете имени Достоевского (526), а также в государственном медицинском университете (620). Причем по росту количества зарубежных абитуриентов ОмГМУ значительно опережает другие омские вузы.
Пять лет назад там начали осуществлять подготовку по профилю «Лечебное дело для иностранных граждан». И если первый набор состоял всего из девяти студентов, то сейчас он во много раз больше.
— Программа «Лечебное дело» разработана для англоговорящих студентов. Поэтому занятия в вузе идут на этом языке. А русский язык ребята изучают как иностранный, — пояснил заместитель декана по воспитательной работе Ирина Муль.
Сейчас в вузе обучаются 574 индийских студента. И, судя по всему, это направление вуз будет развивать. Недавно университет посетила делегация посольства Индии в России. Министр по вопросам образования посольства Индии Винай Кумар Батхула Венкатешвар встретился с руководством вуза. Стороны обсудили текущие задачи, образовательные и научные программы, а также перспективы расширения сотрудничества. Потребность в медицинских кадрах в Индии высока, профессия врача считается престижной и хорошо оплачивается. «Дорожка протоптана», поэтому абитуриенты из Южной Азии охотно едут в Омск.
Студенты признают, что одно из самых сложных испытаний для них, особенно зимой, — это поездки в часы пик на занятия, которые проходят в разных корпусах, разбросанных по всему городу. Чтобы успеть на анатомию, биологию, гигиену и латынь, приходится менять по пять адресов. Зато это отличный стимул выучить русский как можно скорее.
Многие ребята подрабатывают в кафе и доставке. Изучению русского помогают многочисленные мероприятия, в которых иностранцы активно участвуют. К старшим курсам у многих акцент пропадает. И это помогает студентам преуспевать не только в учебе, но и в общественной жизни университета.
— Например, четверокурсники Хамим Рахаман (Индия) и Раваха (Пакистан) благодаря отличному владению русским — лидеры студенческого само-управления. В 2025-м они стали участниками международной научно-практической конференции «Горизонты образования», — говорит Ирина Муль.
Впрочем, восемьдесят процентов иностранных студентов в местных университетах — молодежь из соседней Республики Казахстан. В прошлом году в Омске начал работу первый в России филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Для поступления сюда ЕГЭ не требуется. Первый набор в вуз составил 75 человек.
Наибольший конкурс наблюдался среди поступающих на международное право. На втором месте — таможенное дело. На третьем — казахский язык и литература. Занятия на русском, казахском и английском языках идут на всех специальностях. Программа двойных дипломов позволит выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда Евразийского экономического союза, полагают руководители университета.
Перспективы развития международного образования специалисты связывают со строительством в Омске межвузовского кампуса, первый этап которого планируют завершить к 2030 году. Проект позволит сконцентрировать учебную и научную инфраструктуры на единой площадке, освободить арендуемые здания, а также создать современные условия для проживания и учебы иностранных студентов.