В Новосибирске остался без тротуара смертельно-опасный участок дороги

В Дзержинском районе Новосибирска вновь обострилась проблема с тротуаром на улице Техническая. Местные жители рассказали корреспонденту Om1 Новосибирск, что после недавнего снегопада проход по этой дороге вновь стал опасным для жизни. Новый тротуар, который положили вдоль Технической летом 2025 года, оказался завален толстым слоем рыхлого снега. При этом, проезжая часть исправно очищается, чего нельзя сказать про тротуар. Местным жителям приходится делить дорогу с машинами, которые, по словам жителей района, не всегда сбавляют скорость, проезжая в сантиметрах от идущих в школу детей.
Напомним, что весной 2025 года на одном из участков Технической был насмерть сбит пожилой пешеход. Водитель 1993 года рождения, управлявший внедорожником Land Rover, сбил мужчину, которому на вид было около 60 лет. По предварительным данным, мужчина шёл по проезжей части в том же направлении, что и автомобиль. От полученных травм пешеход скончался в больнице.
Так сейчас выглядит тот участок, где произошло смертельное ДТП в 2025 году. Судя по фото, можно сделать вывод, что безопаснее это место не стало.
Ранее, 22 февраля 2024 года, на этом участке дороги произошло похожее ДТП, когда пожилой водитель за рулём автомобиля Nissan сбил 18-летнего пешехода. Парень получил травмы и был госпитализирован. К счастью, пешеход выжил.
В начале января 2026 года на Технической вновь возникла опасная ситуация. Из-за нечищенного тротуара молодой новосибирец чуть не угодил под авто. Тогда мужчина рассказал Om1 Новосибирск, что шёл вдоль Технической и поскользнулся, потому что сугроб, который был навален на тротуаре, имел наклон в сторону проезжей части.
«Вот, разумеется, я споткнулся, а в этот момент сбоку проезжала машина. Благо водитель вовремя среагировал, я успел среагировать, всё обошлось нормально», — поделился тогда сибиряк.
В марте 2026 года Техническая вновь стала испытанием для местных жителей. Одна из жительниц частного сектора, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала корреспонденту издания, что эта улица — единственный путь до местного отделения Почты России и магазинов.
На фото справа наглядно видно, что под сугробами скрывается новый тротуар.
Редакция Om1 Новосибирск направила запрос в мэрию города с вопросами по данной ситуации.