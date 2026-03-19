В Новосибирске остался без тротуара смертельно-опасный участок дороги

В Дзержинском районе Новосибирска вновь обострилась проблема с тротуаром на улице Техническая. Местные жители рассказали корреспонденту Om1 Новосибирск, что после недавнего снегопада проход по этой дороге вновь стал опасным для жизни. Новый тротуар, который положили вдоль Технической летом 2025 года, оказался завален толстым слоем рыхлого снега. При этом, проезжая часть исправно очищается, чего нельзя сказать про тротуар. Местным жителям приходится делить дорогу с машинами, которые, по словам жителей района, не всегда сбавляют скорость, проезжая в сантиметрах от идущих в школу детей.