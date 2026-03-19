Выпускники начнут досрочно сдавать ЕГЭ в Нижегородской области с 20 марта

20 марта в Нижегородской области пройдет первая досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе. Экзаменационный график подготовили представители Минпросвещения и Рособрнадзора.
Напомним, что заявки на досрочную сдачу экзамена необходимо было подать до 1 марта. К испытаниям допускают тех, кто завершает обучение в школе экстерном, а также студентов колледжей и техникумов, выпускников зарубежных образовательных учреждений. Помимо этого сдать экзамен раньше положенного срока могут школьники, которые по уважительной причине не смогут написать ЕГЭ в основные дни его проведения.
На следующей неделе предусмотрена досрочная сдача единого государственного экзамена по русскому языку (24 марта) и математике (27 марта).
Ранее мы писали, что последние звонки прозвучат для 46 тысяч школьников в Нижегородской области. А выпускные вечера рекомендовали провести не ранее 27 июня.