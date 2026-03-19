Губернатор Травников назвал вынужденным убой скота в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые прокомментировал массовое изъятие и убой скота в регионе, назвав это вынужденной мерой на фоне вспышки опасных инфекций и введенного режима ЧС. Ранее в Россельхознадзоре заявили о нетипичном течении болезни и рисках ее распространения. Власти выделили около 200 млн рублей на компенсации. Как ситуацию комментируют в Кремле и что о ней говорят представители властей — в материале «Газеты.Ru».
В Новосибирской области ввели жесткие ветеринарные ограничения для сдерживания распространения опасных инфекций среди животных. Эти ~меры носят вынужденный характер и направлены на защиту отрасли животноводства от серьезного ущерба~, заявил губернатор Андрей Травников на сессии законодательного собрания, отвечая на претензии одного из депутатов и подчеркивая необходимость принятых решений.
«Первые очаги возникли в крупных хозяйствах, и сегодня заболевание зафиксировано в нескольких хозяйствах. Там также выполняются строгие, но необходимые мероприятия, и это подтверждено в том числе специалистами Россельхознадзора, которые работают в регионе», — процитировало его РИА Новости.
С начала 2026 года в пяти районах Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства и пастереллеза. В начале марта у местных фермеров начали изымать и усыплять домашний скот. По всей области ввели режим ЧС.
Почему вводят жесткие меры.
Федеральные службы занимаются выяснением причин вспышки и проверяют обоснованность принятых решений. В Новосибирскую область направили рабочую группу Россельхознадзора для анализа ситуации.
Глава службы Сергей Данкверт заявил, что пастереллез, несмотря на изученность, проявился в нетипичной форме и начал мутировать. В этих условиях жесткие меры, включая изъятие и уничтожение животных, необходимы для быстрого подавления очагов и защиты продовольственной безопасности.
«В целом ситуация в Новосибирской области контролируемая», — отметил он.
Среди возможных причин распространения инфекции Данкверт назвал незаконные перевозки скота без ветеринарных документов и наличие неучтенного поголовья в личных хозяйствах.
Депутат законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Денис Субботин извинился перед жителями, у которых принудительно изъяли и уничтожили домашний скот. На встрече с пострадавшими фермерами, пришедшими в региональный парламент, глава аграрного комитета признал, что действия властей были выстроены неправильно.
«Я от лица власти Новосибирской области приношу вам извинения за то, как это было сделано. Это было неправильно. Мы, как власть, неправильно с людьми отрабатываем, сейчас попытаемся это исправить», — заявил Субботин.
По словам депутата, губернатор Андрей Травников также считает компенсацию в 172 рубля за килограмм живого веса недостаточной и поручил проработать решение. При этом, как уточнил Telegram-канал «Аграрный совет», выплаты получают только те владельцы, у которых оформлены все необходимые документы на изъятый скот.
Как помогают пострадавшим хозяйствам.
Чтобы компенсировать потери владельцев убитых животных, в регион уже направили около 200 млн рублей. Часть выплат фермеры уже начали получать, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. По данным регионального правительства, компенсации получили более 20 собственников, еще свыше 50 заявлений принято.
Власти Новосибирской области направили более 180 млн рублей на компенсации и ежемесячные выплаты хозяйствам, лишившимся скота из-за очагов заболеваний. Как сообщил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, 100 млн рублей уже перечислены управлению ветеринарии для выплат владельцам изъятых животных.
Параллельно с федеральными мерами поддержки в регионе разворачивают систему адресной помощи жителям, потерявшим скот. В пострадавших районах работают мобильные группы, принимающие заявления и консультирующие семьи прямо на местах, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
На эти цели из областного бюджета направили более 80 млн рублей. Помощь получили 16 семей, десятки заявлений находятся в работе.
Жителям также предлагают механизмы восстановления хозяйств, включая социальные контракты.
«Мы понимаем, что изъятие скота для сельской семьи — это не просто экономический ущерб, а серьезное жизненное испытание. Наша задача — быть рядом в этот момент», — объяснила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
Ситуацию с массовым убоем скота в Новосибирской области, вызвавшую недовольство фермеров, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в подобных случаях требуется оперативная реакция, а регионы действуют во взаимодействии с федеральным центром.
По его словам, координацию работы осуществляет Минсельхоз, и именно туда следует адресовать профильные вопросы. При этом сообщения о принудительном изъятии и уничтожении скота поступают и из других регионов — в частности, из Пензенской области и Алтайского края. В одном из населенных пунктов жители даже выходили на протесты и перекрывали дорогу, опасаясь потерять единственный источник дохода.