Тащит вещи с пола и прижимается к стене: 118-летний экс-фермер раскрыл секреты долголетия

118-летнего бывшего фермера из Бразилии могут признать старейшим мужчиной в мире. Об этом сообщает газета Need to Know.
Луис Карлуш душ Сантуш, которого близкие называют Сеу Луизиньо, уже официально признан старейшим мужчиной в стране. Его возраст подтвердили в бразильской книге рекордов RankBrasil после проверки архивных документов. При этом, несмотря на годы, он остается активным человеком.
«Ему не нравится получать помощь. Он предпочитает помогать всем остальным», — рассказал его опекун Хосе Эдмилсон.
Мужчина родился 15 февраля 1908 года и всю жизнь работал в сельском хозяйстве. Сейчас он живет в доме престарелых в штате Минас-Жерайс, где находится уже более полувека.
Несмотря на возраст, Сеу Луизиньо самостоятельно ест, передвигается и общается с окружающими с помощью жестов. По словам врачей, он почти не принимает лекарства и остается в стабильном состоянии. Хотя есть и странности.
«Среди его странностей — брать вещи с пола, приносить их в свою комнату, балансировать ими на краю кровати и спать, прислонившись к стене за кроватью», — пишет Need to Know.
Тем временем в Таиланде обнаружили женщину, возраст которой, по документам, достигает 126 лет. Она родилась в XIX веке и до глубокой старости работала в сельском хозяйстве. Теперь она на пенсии, и даже делится секретами долголетия. По ее словам, все дело в образе жизни и питании.