Смена питания, первые прогулки и цветение оранжереи: жители Казанского зооботсада встречают весну

В вольерах стало оживленнее: львы, гепарды, сервалы и большеухие лисицы проводят на свежем воздухе гораздо больше времени. Равнинные гориллы уже совершили свои первые в сезоне прогулки в уличных вольерах, выбирая для этого безветренные солнечные дни. Шимпанзе пока остаются в помещении, дожидаясь окончательного схода снега. Слон Филимон теперь тоже может гулять на свежем воздухе, однако он самостоятельно решает, когда выйти из теплого вольера: для него комфортным считается порог температуры не ниже минус 3 градусов.