Смена питания, первые прогулки и цветение оранжереи: жители Казанского зооботсада встречают весну

С наступлением астрономической весны, которая в этом году приходится на 20 марта, жизнь Казанского зооботсада заметно изменилась. В учреждении отмечают традиционное оживление среди обитателей, вызванное увеличением светового дня и повышением температуры.
С первыми теплыми лучами сотрудники пересмотрели меню подопечных. Мелкие млекопитающие — лемуры, мартышки, шиншиллы — теперь получают порции свежей пророщенной травы. В то же время хищники — рысь Марта и дальневосточный кот Тихон — перешли на облегченный весенний режим питания, сократив зимние нормы потребления калорий.
В вольерах стало оживленнее: львы, гепарды, сервалы и большеухие лисицы проводят на свежем воздухе гораздо больше времени. Равнинные гориллы уже совершили свои первые в сезоне прогулки в уличных вольерах, выбирая для этого безветренные солнечные дни. Шимпанзе пока остаются в помещении, дожидаясь окончательного схода снега. Слон Филимон теперь тоже может гулять на свежем воздухе, однако он самостоятельно решает, когда выйти из теплого вольера: для него комфортным считается порог температуры не ниже минус 3 градусов.
Одним из главных признаков наступления весны остается ежегодная смена рогов у оленей. Прошлой весной сброс рогов алтайского марала по имени Айхо произошел именно в марте: тогда он потерял свою ветвистую корону весом в 1,4 кг. Ожидается, что совсем скоро это удивительное природное явление повторится, сообщает пресс-служба Казанского зооботсада.
В оранжереях зооботсада началось массовое цветение: посетители уже могут увидеть мурайю, камелию, азалию, бугенвилию и другие экзотические растения.
Ранее сообщалось, что в Казанском зооботсаду вышел из зимней спячки 22-летний бурый медведь Фома. В этом году он проснулся на месяц раньше из-за колебаний температуры воздуха. По словам сотрудников, косолапый чувствует себя хорошо, у медведя отличный аппетит.