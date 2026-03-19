До 50%: Турецкие отели идут на снижение цен для россиян

Отельеры Турции активно снижают цены для россиян на фоне резкого падения турпотока из Европы. Об этом сообщил глава комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов, передает «Интерфакс».
По его словам, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке европейские туристы перестали ехать на отдых в Турцию, и гостиницы пытаются компенсировать убытки за счет российского рынка. Скидки по ряду объектов достигают 50%, уточнил Рубцов. Он добавил, что ситуация затронула около 80 процентов отелей, ориентированных на европейцев.
Эксперт также отметил усиление конкуренции между Турцией и Египтом за российских отдыхающих — египетские отельеры внимательно следят за ценовой политикой турецких коллег.
Ранее Ассоциации туроператоров России сообщили, что туроператоры вывезли всех организованных российских туристов из Дубая.