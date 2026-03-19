В Прикамье усугубился некомплект полицейских: не хватает свыше 3,8 тысячи сотрудников

«К сожалению, в прошлом году не удалось снизить темпы увеличения общего некомплекта. Он вырос с 24% до 30,1%», — констатировал Толкунов.
На сегодня дефицит кадров в органах внутренних дел в Прикамье превышает 3,8 тысячи человек.
Также начальник регионального главка назвал межмуниципальные отделы полиции, где уровень некомплекта в полтора раза превышает среднекраевой показатель. К ним относятся Губахинский, Березниковский, Соликамский и Добрянский территориальные отделения прикамского управления МВД.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце 2025 года в Пермском крае ввели подъемные в размере один миллион рублей для молодых специалистов, которые заключают контракт о прохождении службы в органах предварительного следствия.
