В Прикамье усугубился некомплект полицейских: не хватает свыше 3,8 тысячи сотрудников

ПЕРМЬ, 19 марта, ФедералПресс. В Прикамье усилился некомплект сотрудников полиции. Об остром кадровом голоде на заседании Заксобрания региона рассказал начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Он отчитался перед депутатами об итогах работы ведомства за 2025 год.

«К сожалению, в прошлом году не удалось снизить темпы увеличения общего некомплекта. Он вырос с 24% до 30,1%», — констатировал Толкунов.

На сегодня дефицит кадров в органах внутренних дел в Прикамье превышает 3,8 тысячи человек.

Также начальник регионального главка назвал межмуниципальные отделы полиции, где уровень некомплекта в полтора раза превышает среднекраевой показатель. К ним относятся Губахинский, Березниковский, Соликамский и Добрянский территориальные отделения прикамского управления МВД.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце 2025 года в Пермском крае ввели подъемные в размере один миллион рублей для молодых специалистов, которые заключают контракт о прохождении службы в органах предварительного следствия.

Фото: ФедералПресс / Иван Новгородский.