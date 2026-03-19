Эксперт Кондратьев сказал, откуда ВСУ запустили дроны на Севастополь

Как ранее сообщил губернатор Михаил Развожаев, в результате налета БПЛА на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести. В одном из районов в нескольких жилых домах в квартирах повыбивало окна, и осколками от сбитых БПЛА повредило восемь автомобилей. Силы ПВО и Черноморского флота уничтожили 27 беспилотников.