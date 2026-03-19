Эксперт Кондратьев сказал, откуда ВСУ запустили дроны на Севастополь

Севастополь в ночь на 19 марта атаковали беспилотники ВСУ. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Академик Российской инженерной академии, основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев сообщил aif.ru, откуда противник запустил дроны.
«Атаки на Крым и Севастополь осуществляются преимущественно с территории Одесской области. Эти удары носят гибридный характер, что подразумевает комбинированное применение средств поражения. Атака ведется одновременно с двух стихий: с моря — с использованием безэкипажных катеров (БЭК), и с воздуха — с помощью дронов», — отметил Кондратьев.
Ключевой особенностью тактики противника на Крым является эшелонирование угроз. Как отметил военный эксперт, мало того, что дроны и БЭКи запускаются с баз в Одесской области, и сами безэкипажные катера выступают в роли мобильных платформ.
«При приближении к атакуемым объектам с БЭКов запускают дополнительные дроны как самолетного, так и мультироторного типа. Именно такая многоуровневая структура гибридной атаки создает серьезные сложности для систем противовоздушной и противодиверсионной обороны», — подытожил Кондратьев.
Как ранее сообщил губернатор Михаил Развожаев, в результате налета БПЛА на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести. В одном из районов в нескольких жилых домах в квартирах повыбивало окна, и осколками от сбитых БПЛА повредило восемь автомобилей. Силы ПВО и Черноморского флота уничтожили 27 беспилотников.