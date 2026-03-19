В Новосибирской области выявили 53 очага бешенства с начала года

Во всех неблагополучных пунктах сейчас действует карантин.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Новосибирской области зарегистрировали 53 очага бешенства. Во всех неблагополучных пунктах сейчас действует карантин. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии региона.

Специалисты отмечают, что лисы по-прежнему остаются основными распространителями инфекции. Но при этом в 2025—2026 годах заметно выросло число заболевших домашних питомцев.

В прошлом году ветеринары привили от бешенства больше 95 тысяч сельскохозяйственных животных и свыше 203 тысяч собак и кошек. Вакцинация продолжается и в этом году. Для диких зверей на территории области разложили 80 тысяч доз оральной вакцины. Если у животных находят неизлечимую форму болезни, их изымают и усыпляют по правилам ветеринарного законодательства.