Конгрессвумен Луна заявила о кампании в США по обострению отношений с Россией

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что в стране, по ее мнению, ведется скоординированная кампания, направленная на усиление напряженности в отношениях с Россией.
— Я, по всей видимости, наблюдаю скоординированную кампанию, осуществляемую с помощью подставных источников и нацеленную на усиление напряженности в отношениях с Россией, — отметила Луна в соцсети Х.
Она отметила, что при этом США и действующая администрация продолжают участвовать в переговорах с Россией по вопросам мира. Конгрессвумен подчеркнула, что помешать этому процессу не удастся.
Луна добавила, что решила сообщить об этом американцам из-за распространения ложной информации, однако не уточнила, кто именно стоит за подобной кампанией и в чем она заключается.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс между Россией, Украиной и США находится на паузе. Несмотря на это, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы Москвы и Вашингтона.