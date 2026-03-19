США отправили Украине человекоподобных роботов для ведения боев

Соединенные Штаты отправили Украине человекоподобных роботов Phantom для ведения боев. Об этом сообщил в интервью американскому журналу Time ветеран Корпуса морской пехоты США Майкл Леблан.
Леблан является соучредителем компании Foundation, производящей Phantom. По его словам, главная цель разработки — создать роботов, способных использовать «любое оружие, с которым может справиться человек».
Издание уточняет, что в феврале два робота Phantom были переправлены на Украину. Изначально инженеры создавали их для разведывательных задач. Однако компания готовит Phantom и к возможному применению в боевых сценариях. Компания производит этих роботов для Пентагона.
