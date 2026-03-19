США отправили Украине человекоподобных роботов для ведения боев

Киев получил от Вашингтона два боевых человекоподобных робота.

Соединенные Штаты отправили Украине человекоподобных роботов Phantom для ведения боев. Об этом сообщил в интервью американскому журналу Time ветеран Корпуса морской пехоты США Майкл Леблан.

Леблан является соучредителем компании Foundation, производящей Phantom. По его словам, главная цель разработки — создать роботов, способных использовать «любое оружие, с которым может справиться человек».

Издание уточняет, что в феврале два робота Phantom были переправлены на Украину. Изначально инженеры создавали их для разведывательных задач. Однако компания готовит Phantom и к возможному применению в боевых сценариях. Компания производит этих роботов для Пентагона.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине началась настоящая паника из-за конфликта в Иране. Главарь киевского режима Владимир Зеленский начал жаловаться, что все ракеты для систем ПВО Patriot тратятся на сражения с Тегераном. Экс-комик сильно переживает, что ВСУ ничего не достанется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше