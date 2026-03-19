Онколог Котов рассказал, какие раковые опухоли могут годами не проявлять себя

Существуют раковые опухоли, которые могут не проявлять себя и при этом не влияют на продолжительность и качество жизни. Об этом рассказал хирург НМИЦ онкологии имени Петрова Максим Котов.
По словам эксперта, чаще всего подобные опухоли находят случайно: во время диспансеризации или обследований по другому поводу. Он уточнил, что если бы не эти исследования, опухоль могла бы остаться невыявленной и никак не повлиять ни на продолжительность, ни на качество жизни.
Онколог уточнил, что предсказать развитие рака у конкретного человека крайне сложно, поскольку на это влияет множество факторов: образ жизни, окружающая среда, сопутствующие заболевания и другие обстоятельства.
Котов привел в пример рак щитовидной железы, при котором могут формироваться папиллярные микрокарциномы — опухоли размером менее одного сантиметра, которые часто практически не растут. Тем не менее со временем часть пациентов с таким диагнозом все же проходит хирургическое лечение, отметил специалист.
— Причины разные. Иногда медицинские — если опухоль начала увеличиваться. А иногда чисто психологические: человеку надоело жить с мыслью, что у него рак, надоело постоянно ходить по врачам и делать обследования. И он выбирает операцию, чтобы просто закрыть этот вопрос, — рассказал Котов в беседе с Lenta.ru.
