Красноярские авиаторы эвакуировали моряка с атомного ледокола «Урал»

В Красноярском крае провели сложную операцию по спасению заболевшего члена экипажа атомного ледокола «Урал». Судно находилось в Карском море, в 260 километрах от ближайшего аэропорта — поселка Диксон, сообщили в Росавиации.
По решению и.о. руководителя Красноярского МТУ Росавиации Игоря Селезнёва, к ледоколу вылетел поисково-спасательный вертолёт Ми-8 с медицинской бригадой на борту. Врачей предварительно доставили из Норильска рейсом санавиации.
Вертолёт приземлился прямо на посадочную площадку ледокола. Сама эвакуация моряка заняла всего пять минут — действовать приходилось максимально быстро.
На обратном пути в Диксоне пациента пересадили на другой борт санавиации и доставили в Норильск, где ему оказали квалифицированную помощь. Вся операция заняла чуть более двух часов.
