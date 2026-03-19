Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские авиаторы эвакуировали моряка с атомного ледокола «Урал»

Судно находилось в Карском море, в 260 километрах от ближайшего аэропорта.

В Красноярском крае провели сложную операцию по спасению заболевшего члена экипажа атомного ледокола «Урал». Судно находилось в Карском море, в 260 километрах от ближайшего аэропорта — поселка Диксон, сообщили в Росавиации.

По решению и.о. руководителя Красноярского МТУ Росавиации Игоря Селезнёва, к ледоколу вылетел поисково-спасательный вертолёт Ми-8 с медицинской бригадой на борту. Врачей предварительно доставили из Норильска рейсом санавиации.

Вертолёт приземлился прямо на посадочную площадку ледокола. Сама эвакуация моряка заняла всего пять минут — действовать приходилось максимально быстро.

На обратном пути в Диксоне пациента пересадили на другой борт санавиации и доставили в Норильск, где ему оказали квалифицированную помощь. Вся операция заняла чуть более двух часов.

Ранее мы сообщали, что на станции Иланская из цистерны грузового поезда вытекло дизельное топливо.