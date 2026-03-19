Две вакансии мировых судей открылись в районах Воронежской области

В районах Воронежской области появились две вакансии мировых судей. Информация об этом была опубликована квалификационной коллегией судей региона 18 марта.
Новые сотрудники требуются в судебные участки двух муниципальных районов. Так, открыта вакансия мирового судьи судебного участка № 2 в Бутурлиновском районе. Кроме того, претендентов ждут на должность мирового судьи участка № 3 в Семилукском районе.
Документы от желающих занять эти должности принимаются в будние дни в рабочее время по адресу: Воронеж, улица Орджоникидзе, 41. Последний день подачи заявлений — 16 апреля.